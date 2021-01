NFL | playoff 2020-2021 – Baltimora batte Tennessee

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 10 gennaio 2021) I Ravens si prendono la rivincita, dall’eliminazione della stagione passata, e mettono la parola fine alla stagionedei Titans. A Nashville,con il punteggio di 20-13. Si tratta di un buon risultato per la franchigia del Maryland, che avanza verso il Divisional, e per il suo quarterback Lamar Jackson, che vince la sua prima gara in un. I Titans, dunque, non riescono a ripetere il percorso fatto la stagione passata e dicono addio al sogno Super Bowl.: chi è la prossima sfidante? La squadra di John Harbaugh esce vincitrice dal Wild Card Game ed eliminadalla corsa al Super Bowl. Ad attendere i Ravens, ora, ci sono i Kansas City ...