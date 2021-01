Netflix, cancellate tre serie famosissime: quali sono (Di domenica 10 gennaio 2021) Netflix ha deciso di cancellare tre serie molto famose gettando nello sconforto milioni di utenti: quali sono e perché è arrivata questa decisione Netflix è la più grande piattaforma del momento per quel che riguarda i film e le serie in streaming. Quasi tutti i contenuti, esclusivi o meno, che finiscono su di essa diventano L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 10 gennaio 2021)ha deciso di cancellare tremolto famose gettando nello sconforto milioni di utenti:e perché è arrivata questa decisioneè la più grande piattaforma del momento per quel che riguarda i film e lein streaming. Quasi tutti i contenuti, esclusivi o meno, che finiscono su di essa diventano L'articolo proviene da Inews.it.

_heronvdale : sto ancora pensando a tutte le bellissime serie tv cancellate da netflix come: -sabrina (ci hanno dato un finale di… - marco38617233 : @NetflixIT A me' è piaciuto molto the order , ma come altre serie tv che mi piacevano ,sono state cancellate senza… - Costanza_f20 : @vvertygo Allora io ti metto gli screen perché sono davvero tante quelle belle che ti consiglio ??. Su Netflix ques… - BlackyV6 : @hiddlesthug Ne hanno cancellate di serie fantastiche sia netflix che amazon che tutte le reti TV americane. Per es… - ddearobrien : una delle serie più belle prodotte da netflix e 1 me la cancellate 2 la fate finire di merda e senza filo logico OK #SabrinaNetflix -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix cancellate Netflix, cancellate tre serie famosissime: quali sono Inews24 Netflix, cancellate tre serie famosissime: quali sono

Netflix ha deciso di cancellare tre serie molto famose gettando nello sconforto milioni di utenti: quali sono e perché è arrivata questa decisione ...

Tutti gli episodi di Brooklyn Nine-Nine 6 su Netflix, si riparte dal matrimonio di Jack e Amy

Arriva Brooklyn Nine-Nine 6 su Netflix. A partire dal 10 gennaio 2021, la piattaforma di streaming mette a disposizione tutti ...

Netflix ha deciso di cancellare tre serie molto famose gettando nello sconforto milioni di utenti: quali sono e perché è arrivata questa decisione ...Arriva Brooklyn Nine-Nine 6 su Netflix. A partire dal 10 gennaio 2021, la piattaforma di streaming mette a disposizione tutti ...