NBA, rinviata Boston-Miami: Heat in quarantena dopo contatto con positivo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Secondo rinvio di una gara di regular season in NBA. dopo Houston-Oklahoma City del 23 dicembre scorso, è stata rinviata anche la sfida tra Boston Celtics e Miami Heat. Numerosi giocatori degli Heat sono stati posti in quarantena dopo esser stati in contatto con un positivo al Covid-19. Da regolamento la gara è stata rinviata in quanto Miami non sia stata grado di garantire il numero minimo di otto giocatori a disposizione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Secondo rinvio di una gara di regular season in NBA.Houston-Oklahoma City del 23 dicembre scorso, è stataanche la sfida traCeltics e. Numerosi giocatori deglisono stati posti inesser stati incon unal Covid-19. Da regolamento la gara è statain quantonon sia stata grado di garantire il numero minimo di otto giocatori a disposizione. SportFace.

