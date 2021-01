NBA: LaMelo Ball e la tripla doppia da record (Di domenica 10 gennaio 2021) Nella notte LaMelo Ball conquista un tassello importante per dimostrare il suo valore. Il più giovane dei figli di LaVar Ball è infatti diventato il più giovane di sempre a realizzare una tripla doppia in NBA. La più giovane tripla doppia in NBA Come già detto nella nottata appena trascorsa LaMelo Ball ha fatto la storia. Nella vittoria per 113-105 contro gli Atlanta Hawks infatti il nativo di Anaheim è diventato il più giovane di sempre a far registrare una tripla doppia in NBA. LaMelo ha concluso la sfida con 22 punti con 9/13 dal campo, 12 rimbalzi e 11 assist in 31 minuti di gioco. Ha conquistato il record alla veneranda età di 19 anni e 140 giorni. In ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 gennaio 2021) Nella notteconquista un tassello importante per dimostrare il suo valore. Il più giovane dei figli di LaVarè infatti diventato il più giovane di sempre a realizzare unain NBA. La più giovanein NBA Come già detto nella nottata appena trascorsaha fatto la storia. Nella vittoria per 113-105 contro gli Atlanta Hawks infatti il nativo di Anaheim è diventato il più giovane di sempre a far registrare unain NBA.ha concluso la sfida con 22 punti con 9/13 dal campo, 12 rimbalzi e 11 assist in 31 minuti di gioco. Ha conquistato ilalla veneranda età di 19 anni e 140 giorni. In ...

Giuseppe7Barone : #LameloBall è diventato il giocatore più giovane di sempre a realizzare una tripla-doppia in #NBA, ad appena 19 ann… - sportli26181512 : NBA, c'è un giocatore di Charlotte in testa alla Top10 ma non è LaMelo Ball. VIDEO: Il giovane rookie di Charlotte… - Nba24Official : ?? Serata storica per #LaMelo #Ball #AllFly ?? #SanAntonio batte #Minnesota all'overtime #GoSpursGo Tutti i risult… - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, risultati della notte: tripla doppia storica per LaMelo Ball, Spurs vincono all’OT - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, un record per LaMelo Ball: il più giovane di sempre in tripla doppia. CLASSIFICA -

Ultime Notizie dalla rete : NBA LaMelo NBA, un record per LaMelo Ball: il più giovane di sempre in tripla doppia. CLASSIFICA Sky Sport LaMelo da record: più giovane di sempre in tripla doppia

LaMelo Ball è da record: il giocatore degli Charlotte Hornets sigla nella notte NBA la sua prima tripla doppia diventanto anche il più giovane di sempre a raggiungere questo traguardo. Il rookie con 2 ...

Basket: Nba, Sixers piegati da covid in notte di LaMelo Ball

Otto partite nel turno di questa notte in Nba, con due record. Quello del 19enne LaMelo Ball degli Hornets il più giovane di sempre a firmare una tripla doppia in Nba. (ANSA) ...

LaMelo Ball è da record: il giocatore degli Charlotte Hornets sigla nella notte NBA la sua prima tripla doppia diventanto anche il più giovane di sempre a raggiungere questo traguardo. Il rookie con 2 ...Otto partite nel turno di questa notte in Nba, con due record. Quello del 19enne LaMelo Ball degli Hornets il più giovane di sempre a firmare una tripla doppia in Nba. (ANSA) ...