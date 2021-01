NBA, Draymond Green critica i giovani: “Pensano di conoscere la pallacanestro…” (Di domenica 10 gennaio 2021) Draymond Green spara a zero nei confronti dei nuovi talenti appena entrati nella Lega. L’ala dei Golden State Warriors non ritrova la propria intelligenza nelle teste dei nuovi arrivati: “Prima ancora di imparare devi riconoscere di non sapere. È come per i tossicodipendenti: il primo passo verso la guarigione è ammettere di avere un problema, una dipendenza. Ecco, con i giocatori più giovani — le cosiddette Internet sensation — è la stessa cosa: Pensano di conoscere la pallacanestro e invece non è così, e per arrivare a capire questo sport come prima cosa dovrebbe ammettere di non saperne davvero nulla. Ma non lo faranno mai, ed è per questo motivo che tante finiscono male”. Ogni singola matricola dell’NBA è ufficialmente avvisata, e dovrà ascoltare se vuole andare lontano ... Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021)spara a zero nei confronti dei nuovi talenti appena entrati nella Lega. L’ala dei Golden State Warriors non ritrova la propria intelligenza nelle teste dei nuovi arrivati: “Prima ancora di imparare devi ridi non sapere. È come per i tossicodipendenti: il primo passo verso la guarigione è ammettere di avere un problema, una dipendenza. Ecco, con i giocatori più— le cosiddette Internet sensation — è la stessa cosa:dila pallacanestro e invece non è così, e per arrivare a capire questo sport come prima cosa dovrebbe ammettere di non saperne davvero nulla. Ma non lo faranno mai, ed è per questo motivo che tante finiscono male”. Ogni singola matricola dell’NBA è ufficialmente avvisata, e dovrà ascoltare se vuole andare lontano ...

