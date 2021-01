Nba, Covid: rinviata Boston-Miami, tutti i giocatori in quarantena (Di domenica 10 gennaio 2021) Una nuova resa. Boston-Miami, in programma stanotte, è la seconda partita del 2020-21 a saltare per Covid. E la colpa non è di Boston, che avrebbe giocato con solo 8 atleti disponibili, il minimo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 10 gennaio 2021) Una nuova resa., in programma stanotte, è la seconda partita del 2020-21 a saltare per. E la colpa non è di, che avrebbe giocato con solo 8 atleti disponibili, il minimo ...

