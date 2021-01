Napoli, trovato morto Umberto Sbrescia: era uno dei fotografi più noti della città (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lutto a Napoli, è morto all’età di 67 anni Umberto Sbrescia. Tra i fotografi più noti della città. La tragica notizia è arrivata intorno alle 15 di ieri pomeriggio quando il fotografo è stato trovato senza vita nel suo esercizio di via Silvio Spaventa, a due passi dalla stazione centrale di Napoli. Numerosi i messaggi di cordoglio che si alternano in queste ore per ricordare il noto fotografo classe 1954. Il motivo del gesto estremo sarebbe da ricollegare ad alcuni debiti che il fotografo della ferrovia aveva con stato e privati. Questo parte del contenuto di una lettera di addio lasciata da Sbrescia ai ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Lutto a, èall’età di 67 anni. Tra ipiù. La tragicazia è arrivata intorno alle 15 di ieri pomeriggio quando il fotografo è statosenza vita nel suo esercizio di via Silvio Spaventa, a due passi dalla stazione centrale di. Numerosi i messaggi di cordoglio che si alternano in queste ore per ricordare il noto fotografo classe 1954. Il motivo del gesto estremo sarebbe da ricollegare ad alcuni debiti che il fotografoferrovia aveva con stato e privati. Questo parte del contenuto di una lettera di addio lasciata daai ...

Napoli, trovato morto Umberto Sbrescia: era uno dei fotografi più noti della città

Numerosi i messaggi di cordoglio che si alternano in queste ore per ricordare il noto fotografo della Ferrovia classe 1954 ...

