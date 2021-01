Napoli, presi mentre rubano in casa: sgominata banda di ladri. Tutti i nomi (Di domenica 10 gennaio 2021) Napoli. Ieri sera i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Loggia dei Pisani poiché un residente aveva segnalato dei rumori provenienti da un appartamento del condominio. Scoperti 3 topi d’appartamento Giunti sul posto, i poliziotti hanno sorpreso tre uomini nell’androne dell’edificio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 10 gennaio 2021). Ieri sera i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Loggia dei Pisani poiché un residente aveva segnalato dei rumori provenienti da un appartamento del condominio. Scoperti 3 topi d’appartamento Giunti sul posto, i poliziotti hanno sorpreso tre uomini nell’androne dell’edificio L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

GiovanniFois1 : RT @Mickybit22: @Alex_Cavasinni L'ultima frase rispecchia perfettamente il tuo commento su Inter Napoli, unico scontro diretto vinto ma la… - sensocritico2 : @PasqualeVicido4 @juventusfc A san siro io ricordo il 4 a 2 col milan (vincevamo 2 a 0), la lazio che ci ha presi a… - apetrazzuolo : UDINESE - Gotti: 'Pagate a caro prezzo le ingenuità in occasione dei gol presi, il Napoli lotta per il vertice e ab… - sportli26181512 : #Interviste #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Udinese, Gotti a Sky: “Presi due gol da palla inattiva… - BojackH44719982 : @cippiriddu Detto ciò, non si possono dare alibi: gestione dei cambi folle, terza volta in cui si passa al 541 in s… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli presi Napoli, presi mentre rubano in casa: sgominata banda di ladri. Tutti i nomi Teleclubitalia.it Roma-Napoli, la conferenza stampa di Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha portato a casa la gara in trasferta contro l’Udinese grazie al gol al ’90 del pretoriano Bakayoko. Grazie a questa vittoria, gli azzurri salgono momentaneamente ...

Gattuso: “Ne sento di str****te, ma il Napoli è vivo. Mercato? Restiamo così”

“La squadra è viva, sa che deve dare sempre il massimo per avere risultati. Abbiamo preso una mazzata contro lo Spezia, siamo stati bravi a lasciarci alle spalle quello successo quattro giorni fa. L’e ...

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha portato a casa la gara in trasferta contro l’Udinese grazie al gol al ’90 del pretoriano Bakayoko. Grazie a questa vittoria, gli azzurri salgono momentaneamente ...“La squadra è viva, sa che deve dare sempre il massimo per avere risultati. Abbiamo preso una mazzata contro lo Spezia, siamo stati bravi a lasciarci alle spalle quello successo quattro giorni fa. L’e ...