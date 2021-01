Napoli-Empoli | probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 10 gennaio 2021)è in programma per mercoledì 13 gennaio, in occasione degli ottavi della Coppa Italia. La partita si giocherà presso lo stadio Diego Armando Maradona. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 17:45.: come arrivano le squadre? Ilè reduce dalla vittoria per 2-1 contro l’Udinese. Decisiva la rete nel finale di Bakayoko che ha rilanciato i partenopei dopo la sconfitta contro lo Spezia. Gattuso non potrà fare molto turnover a causa delle tante assenze. Davanti potrebbe toccare a Llorente per far rifiatare Petagna. Probabile turno di riposo per Ruzi, con Demme favorito per affiancare Bakayoko. In porta dovrebbe toccare ad Ospina, dopo l’assenza nella gara di campionato. L’arriva dalla vittoria esterna contro il Cosenza che ha legittimato ...