Nanni | Roma fanalino di coda su colonnine per auto elettriche

(Di domenica 10 gennaio 2021) – “Ainteri quadranti della città sono senza nessuna colonnina per ricaricare i veicoli elettrici”. Così in una nota Dario, consigliere del VI Municipio. “Se si vuole incentivarne l’utilizzo di questi mezzi ecologici bisogna garantire a chi li utilizza di poterli ricaricare. Ci sono intere zone della città senza alcuna copertura per ricaricare i veicoli. Parliamo di municipi totalmente deserti, da questo punto di vista, che corrispondono per superficie e per popolazione a grandi città italiane”. “Ad esempio il VI Municipio, con una popolazione maggiore di Venezia o Verona e la superficie di città come Napoli e Bari, ad oggi non ha neanche una colonnina per ricaricare le. Ale“pubbliche” per la ricarica di tutti i tipi di veicoli elettrici ...