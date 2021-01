Musici pugliesi: un riconoscimento ai Global music awards in California (Di domenica 10 gennaio 2021) Il CD 'Tuttodunfiato' de I musici pugliesi è stato appena premiato con medaglia d'argento ed inserito tra i risultati eccezionali dei Global music awards in California. Il disco che vede protagonista ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 10 gennaio 2021) Il CD 'Tuttodunfiato' de Iè stato appena premiato con medaglia d'argento ed inserito tra i risultati eccezionali deiin. Il disco che vede protagonista ...

Il CD «Tuttodunfiato» de I Musici Pugliesi è stato appena premiato con medaglia d'argento ed inserito tra i risultati eccezionali dei Global music awards in California. Il disco che vede protagonista ...

Tuttodunfiato: prestigiosi riconoscimenti per il cd de “I Musici Pugliesi” nell’ambito del GLOBAL MUSIC AWARDS

NOCI- Il 2021 si apre con un prestigiosissimo e meritato riconoscimento per quel che concerne il talento musicale made in Puglia. Il Cd “Tuttodunfiato”, uscito lo scorso dicembre e realizzato dal grup ...

