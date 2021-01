“Muccioli fu un eroe, andrebbe ringraziato”: Mentana asfalta il documentario velenoso su San Patrignano (Di domenica 10 gennaio 2021) Il giudizio di Enrico Mentana arriva lapidario, a qualche giorno dall’inizio delle polemiche sul documentario di Netflix sulla comunità di San Patrignano, un ingeneroso atto di denuncia postumo nei confronti di Vincenzo Muccioli, un eroe, per la destra e per tante famiglie di tossici salvati; un violento dittatorello per i teorici della droga libera e per la sinistra di ieri e di oggi. Enrico Mentana, senza schierarsi politicamente, non ha dubbi però su quella straordinaria esperienza. Mentana in difesa di Muccioli: “Ha salvato migliaia di ragazzi” “Uno dei miei più cari amici fu ucciso dall’eroina – scrive il giornalista su Fb – Allora, negli anni 80, la sua diffusione era devastante. I giardini di ogni quartiere di Milano erano centro di spaccio., i ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 10 gennaio 2021) Il giudizio di Enricoarriva lapidario, a qualche giorno dall’inizio delle polemiche suldi Netflix sulla comunità di San, un ingeneroso atto di denuncia postumo nei confronti di Vincenzo, un, per la destra e per tante famiglie di tossici salvati; un violento dittatorello per i teorici della droga libera e per la sinistra di ieri e di oggi. Enrico, senza schierarsi politicamente, non ha dubbi però su quella straordinaria esperienza.in difesa di: “Ha salvato migliaia di ragazzi” “Uno dei miei più cari amici fu ucciso dall’eroina – scrive il giornalista su Fb – Allora, negli anni 80, la sua diffusione era devastante. I giardini di ogni quartiere di Milano erano centro di spaccio., i ...

