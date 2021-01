MOVIOLA – Fiorentina-Cagliari | Giacomelli sbaglia e corregge | Oliva-Vlahovic non è rigore

(Di domenica 10 gennaio 2021) Al 25? c’è il primo episodio dadi, match della diciassettesima giornata di Serie A. L’arbitroha inizialmente concesso un calcio dialla formazione viola per un contatto in area trache perde il contrasto e finisce con lo scontrarsi col centrocampista sardo. Fallo evidente del viola malegge male la situazione e concede inizialmente il penalty a favore della. Fortunatamente ci pensa il Var a richiamare il direttore di gara di Trieste che consulta il monitor e torna sui suoi passi. Tutto risolto al Franchi, si resta sullo 0-0. SportFace.

Episodio da moviola in Fiorentina-Cagliari, rigore per fallo di Igor su Joao Pedro che lo anticipa sul primo palo e si prende un calcione dal difensore dei viola. L’arbitro Giacomelli indica per la ...La moviola di Fiorentina-Cagliari, Giacomelli concede un rigore ai viola per poi toglierlo col var: nessun fallo di Oliva su Vlahovic ...