MotoGP Maverick Vinales, l’anno della verità (Di domenica 10 gennaio 2021) Maverick Vinales in MotoGP difenderà i colori di Yamaha anche quest’anno. Fra due giorni (12 gennaio) spegnerà 26 candeline e potrebbe avere già pronto il desiderio per questo compleanno: spingersi oltre i suoi stessi limiti. Nella stagione 2021 di MotoGP, accompagnato nel team ufficiale Yamaha non più da un veterano campione, ma dal giovanissimo ex rookie Fabio Quartararo, dovrà davvero dare il massimo. In occasione del suo compleanno, approfondiamo la carriera di Maverick Vinales fino al suo approdo nella massima classe del motociclismo. Maverick Vinales e la prima minimoto Lo spagnolo nasce il 12 gennaio 1995 a Figueres, in Catalunya. Quando è ancora molto piccolo la madre subisce un bruttissimo incidente che la rende disabile e soprattutto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 gennaio 2021)indifenderà i colori di Yamaha anche quest’anno. Fra due giorni (12 gennaio) spegnerà 26 candeline e potrebbe avere già pronto il desiderio per questo compleanno: spingersi oltre i suoi stessi limiti. Nella stagione 2021 di, accompagnato nel team ufficiale Yamaha non più da un veterano campione, ma dal giovanissimo ex rookie Fabio Quartararo, dovrà davvero dare il massimo. In occasione del suo compleanno, approfondiamo la carriera difino al suo approdo nella massima classe del motociclismo.e la prima minimoto Lo spagnolo nasce il 12 gennaio 1995 a Figueres, in Catalunya. Quando è ancora molto piccolo la madre subisce un bruttissimo incidente che la rende disabile e soprattutto ...

