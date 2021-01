Modugno | crolla palazzina disabitata | nessun ferito Evacuata casa vicina – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 gennaio 2021) Per il crollo di unanel centro di(Ba) è stato evacuato un edificio vicino e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Il crollo è avvenuto sabato sera, intorno alle ore 23, in via Marconi. Laerada circa dieci anni e la proprietaria è deceduta l’anno scorso. Sono intervenuti carabinieri, polizia municipale, Protezione civile e vigili del fuoco, anche con un’unità cinofila per la ricerca di persone. Da un preliminare sopralluogo, il crollo sarebbe attribuibile a un cedimento strutturale causato dal maltempo degli ultimi giorni. Non ci sono feriti e non si registrano dispersi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.