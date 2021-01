Miyabi | l’eleganza del piazzamento tessere

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 10 gennaio 2021)– “Molti giapponesi sono maestri nell’arte della composizione dei propri giardini. Nascono così dei veri e propri capolavori di eccezionale eleganza. Niente viene lasciato al caso; tutto è pianificato fin nei minimi dettagli.” – dal Regolamento. In, i giocatori diventeranno architetti giapponesi e creeranno i loro giardini, piazzandoe costruendo oggetti scenografici. Chi avrà costruito con abilità il proprio giardino, sviluppando anche in verticale le propriesecondo l’arte del, sarà il vincitore e miglior Maestro giardiniere della stagione. La scatola di– Photo Credit: Sabrina Podda.è un gioco per 2-4 giocatori di Michael Kiesling, portato in Italia dalla casa editrice Haba (che ringraziamo per la ...