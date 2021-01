Milano, trasforma garage in arsenale: arrestato dai carabinieri (Di domenica 10 gennaio 2021) commenta ansa I carabinieri hanno scoperto una vera e propria 'santabarbara' in un garage, perquisito dopo l'attivazione del cosiddetto 'codice rosso', in merito a una denuncia per maltrattamenti. I ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 gennaio 2021) commenta ansa Ihanno scoperto una vera e propria 'santabarbara' in un, perquisito dopo l'attivazione del cosiddetto 'codice rosso', in merito a una denuncia per maltrattamenti. I ...

I carabinieri hanno scoperto una vera e propria "santabarbara" in un garage, perquisito dopo l'attivazione del cosiddetto "codice rosso", in merito a una denuncia per maltrattamenti. I militari hanno ...

Ha portato i carabinieri a scoprire una vera e propria 'santabarbara' la denuncia per maltrattamenti che una donna ha presentato ai carabinieri di Monza. (ANSA) ...

