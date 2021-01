Milano, si sfregiano le labbra per 'assomigliare a Joker': il folle gioco di una 14enne e del suo fidanzatino (Di domenica 10 gennaio 2021) Una ragazzina di 14 anni sarebbe stata ferita da un ragazzo poco più grande, anche lui minorenne, con dei profondi tagli che dalle labbra si allungano verso il viso, ed è stata ricoverata all'ospedale ... Leggi su leggo (Di domenica 10 gennaio 2021) Una ragazzina di 14 anni sarebbe stata ferita da un ragazzo poco più grande, anche lui minorenne, con dei profondi tagli che dallesi allungano verso il viso, ed è stata ricoverata all'ospedale ...

