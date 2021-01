Milano, due minorenni si sfregiano guance come Joker/ "Prova sulla soglia del dolore" (Di domenica 10 gennaio 2021) Due minorenni a Milano si sfregiano le guance come Joker: "Una Prova sulla soglia del dolore", dice il 17enne ai carabinieri. Ora la 14enne deve subire un intervento di chirurgia plastica Leggi su ilsussidiario (Di domenica 10 gennaio 2021) Duesile: "Unadel", dice il 17enne ai carabinieri. Ora la 14enne deve subire un intervento di chirurgia plastica

