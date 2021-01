Milano | 14enne ferita al viso da un amico Il procuratore | “L’associazione con Joker è deleteria Il lockdown può acuire le sofferenze”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 gennaio 2021) Una ragazzina di 14 anni è stata ricoverata all’ospedale di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, dopo che un17enne le ha inferto dei tagli alle estremità delle labbra. “Abbiamo fatto questa prova per verificare la soglia del dolore“. È quanto avrebbe detto il giovane agli investigatori nel ricostruire l’accaduto. Anche laavrebbe cercato di infliggere a lui dei tagli, ma per il dolore si sarebbe fatta accompagnare al pronto soccorso. “Si tratta di due ragazzi sofferenti che vanno aiutati”, ha dichiarato ilpresso il Tribunale per i minorenni diCiro Cascone. “Si tratta di spinte autolesionistiche che ci sono sempre state tra i ragazzi e che in generale possono essere anche acuite dal, di ferite che qua sono evidenti e che spesso i ragazzi si fanno in silenzio“. ...