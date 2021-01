Milan Torino: Theo Hernandez e Calabria i segreti del successo – ANALISI TATTICA (Di domenica 10 gennaio 2021) Un Milan Torino senza troppa storia ha segnato il pronto riscatto dei rossoneri, trascinati alla vittoria dai movimenti imprevedibili di Theo Hernandez e CalabriaIl Milan reagisce prontamente alla sconfitta contro la Juve battendo facilmente il Torino in una gara di grande maturità. Nonostante le molte assenze e una rosa rimaneggiata, i rossoneri hanno gestito molto bene il match: hanno approcciato la partita con grande intensità, chiudendo la prima frazione con un doppio vantaggio. Nella ripresa, il Milan ha poi abbassato i ritmi, lasciando il pallino del gioco in mano ai granata (57% di possesso palla nei secondi 45?), rischiando però poco o nulla. Appena 0.27 Expected Goals nel secondo tempo per il Toro, con i padroni di casa che hanno reso sterile ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Unsenza troppa storia ha segnato il pronto riscatto dei rossoneri, trascinati alla vittoria dai movimenti imprevedibili diIlreagisce prontamente alla sconfitta contro la Juve battendo facilmente ilin una gara di grande maturità. Nonostante le molte assenze e una rosa rimaneggiata, i rossoneri hanno gestito molto bene il match: hanno approcciato la partita con grande intensità, chiudendo la prima frazione con un doppio vantaggio. Nella ripresa, ilha poi abbassato i ritmi, lasciando il pallino del gioco in mano ai granata (57% di possesso palla nei secondi 45?), rischiando però poco o nulla. Appena 0.27 Expected Goals nel secondo tempo per il Toro, con i padroni di casa che hanno reso sterile ...

