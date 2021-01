Milan-Torino, ottavi di finale Coppa Italia: data, orario, diretta tv e streaming (Di domenica 10 gennaio 2021) È subito rematch a San Siro. Dopo la sfida dell’anticipo della diciassettesima giornata, Milan e Torino torneranno ad affrontarsi alla ‘Scala del Calcio’ martedì 12 gennaio alle ore 20:45 in occasione degli ottavi di finale della Coppa Italia. Esordio rossonero nella Coppa nazionale contro un Toro motivato a prendersi il riscatto dopo il ko di sabato. La partita in programma nella serata di martedì verrà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1, canale visibile anche in streaming gratuito sulla piattaforma ‘Rai Play‘. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) È subito rematch a San Siro. Dopo la sfida dell’anticipo della diciassettesima giornata,torneranno ad affrontarsi alla ‘Scala del Calcio’ martedì 12 gennaio alle ore 20:45 in occasione deglididella. Esordio rossonero nellanazionale contro un Toro motivato a prendersi il riscatto dopo il ko di sabato. La partita in programma nella serata di martedì verrà trasmessa inesclusiva su Rai 1, canale visibile anche ingratuito sulla piattaforma ‘Rai Play‘. SportFace.

capuanogio : Comunque ieri il rigore per il #Milan c’era (e #Maresca era semplicemente impallato da una decina di giocatori) e q… - ZZiliani : Ripensandoci è proprio così: senza il VAR il #Milan sarebbe penultimo con 12 punti e il #Torino primo a 40. Per for… - AntoVitiello : Intensificati i contatti per #Meite, il #Milan in trattativa per il centrocampista del #Torino in prestito oneroso… - Mil_Leopardiani : MILAN - TORINO 2-0: “Perché fai così?” “Ma chi?” “Come chi? Allora, puoi dirmi che succede?” “Niente”...… - WinstonWilson39 : RT @marco_ramiccia: ?????'È Forte l'interesse del #Milan per #Meite, manifestato anche ai dirigenti granata. I rossoneri stanno lavorando in… -