Milan-Torino 2-0, Leao e Kessie fanno volare i rossoneri (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Milan ha battuto 2-0 il Torino nell'anticipo della 17.a giornata di Serie A, allungando in vetta alla classifica. Partita decisa tutta nel primo tempo con i rossoneri in vantaggio al 25' con il destro vincente di Rafael Leao, messo davanti al portiere da Diaz. Lo stesso spagnolo al 36' si è procurato il calcio di rigore che Kessie ha trasformato per il raddoppio. Per i granata solo una traversa di Rodriguez.Nel finale in campo Ibrahimovic."Mi aspettavo una risposta del genere - il commento a fine gara di Stefano Pioli - la mia squadra è giovane ma forte. Volevamo dimostrare di essere una squadra, abbiamo giocato bene soprattutto nel primo tempo sotto il profilo della qualità mentre nella ripresa siamo stati costretti a difenderci. Sono soddisfatto per la prestazione di stasera". Di ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 10 gennaio 2021) Ilha battuto 2-0 ilnell'anticipo della 17.a giornata di Serie A, allungando in vetta alla classifica. Partita decisa tutta nel primo tempo con iin vantaggio al 25' con il destro vincente di Rafael, messo davanti al portiere da Diaz. Lo stesso spagnolo al 36' si è procurato il calcio di rigore cheha trasformato per il raddoppio. Per i granata solo una traversa di Rodriguez.Nel finale in campo Ibrahimovic."Mi aspettavo una risposta del genere - il commento a fine gara di Stefano Pioli - la mia squadra è giovane ma forte. Volevamo dimostrare di essere una squadra, abbiamo giocato bene soprattutto nel primo tempo sotto il profilo della qualità mentre nella ripresa siamo stati costretti a difenderci. Sono soddisfatto per la prestazione di stasera". Di ...

