Milan | Saelemaekers gancio per il nuovo colpo di mercato

Leggi su serieanews

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Ilè disposto a fare uninvestimento in Belgio per portare in rossonero Albert Samb Lokonga, centrocampista dell’Anderlecht Albert Samb Lokonga è ilobiettivo didel. I rossoneri sono pronti a pescare ancora dal Belgio, paese dal quale un anno fa hanno pescato Alexis. Lokonga è un centrocampista di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.