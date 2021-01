Milan-Meité, ci siamo| Trattativa in fase avanzata| Ecco i dettagli (Di domenica 10 gennaio 2021) Soualiho Meïté potrebbe presto lasciare il Toro per trasferirsi a Milano, all’ombra del Duomo rossonero. Infatti i due club sono in continuo contatto. Ecco cosa sta succedendo. La Trattativa per… L'articolo Milan-Meité, ci siamo Trattativa in fase avanzata Ecco i dettagli proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 10 gennaio 2021) Soualiho Meïté potrebbe presto lasciare il Toro per trasferirsi ao, all’ombra del Duomo rossonero. Infatti i due club sono in continuo contatto.cosa sta succedendo. Laper… L'articolo, ciinproviene da Meteoweek.com.

AntoVitiello : Intensificati i contatti per #Meite, il #Milan in trattativa per il centrocampista del #Torino in prestito oneroso… - MatteoPedrosi : #Meité sempre più vicino al #Milan: passi avanti importanti in giornata (da lì l’esclusione del giocatore, prima co… - DiMarzio : #Milan, per il centrocampo ora si pensa a Meitè del Torino: contatti in corso con l'entourage del giocatore - TrevorSollars : RT @LGWsport: #calciomercato #Milan: passi avanti nella trattativa tra il Milan e lo #Strasburgo. Aggiunti un milione di euro alla cifra de… - LGWsport : #calciomercato #Milan: passi avanti nella trattativa tra il Milan e lo #Strasburgo. Aggiunti un milione di euro all… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Meité Ds Torino 'Meité? Nel mirino del Milan e di altri' Tiscali.it