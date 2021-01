Milan | le condizioni di Tonali e Brahim Diaz dopo il Torino

Leggi su serieanews

(Di domenica 10 gennaio 2021) Sembrano meno gravi del previsto ledi. Grande spavento, soprattutto per il regista uscito in barella, durante il match Può tirare un sospiro di sollievo, almeno per ora, il, in quanto ledisembrano meno gravi rispetto alle sensazioni avute nel corso del match Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.