Milan | la carica di Brahim Diaz | «Il meglio deve ancora venire»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 gennaio 2021)ha parlato della stagione e degli obiettivi dei rossoneri, fantasista offensivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della stagione e degli obiettivi dei rossoneri. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 OTTIMA PARTENZA – «Il. Stiamo tutti bene e io mi sento alla grande. Sono contento per il rigore conquistato, per l’assist ma soprattutto per i tre punti e per la squadra». SULLO SCUDETTO – «Sogno scudetto? Siamo il, basta questa parola per capire che vogliamo vincere sempre, poi si vedrà. Dobbiamo continuare così, partita dopo partita. Siamo primi e vogliamo continuare così». Leggi su Calcionews24.com