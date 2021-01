Michele Bravi spiega la tracklist del suo nuovo album, ‘La Geografia del Buio’ (Di domenica 10 gennaio 2021) Scritto da Camilla Catalano Il nuovo album parla di promesse, di buio e dell’imprevedibile Lo aspettavamo da tanto, il ritorno di Michele Bravi. Con la sua pacatezza e dolcezza e con quella ferita in più che ha fatto emergere una nuova e più sfaccettata parte di sé. Michele è un ragazzo diverso, ma, ora, sembra essere pronto a raccontarsi. Il 29 Gennaio uscirà il suo nuovo album, La Geografia del Buio. Un nome intenso che già ci anticipa il suo scopo: mostrarci le tappe delle sue cicatrici. E così, in questi giorni, Michele ha deciso di pubblicare alcuni pensieri sul significato di ogni canzone. Qualche ora fa ha parlato della traccia 8, “Senza fiato”: “Per chi ha incontrato in maniera forte il peso dell’imprevedibile, vivere la ... Leggi su 361magazine (Di domenica 10 gennaio 2021) Scritto da Camilla Catalano Ilparla di promesse, di buio e dell’imprevedibile Lo aspettavamo da tanto, il ritorno di. Con la sua pacatezza e dolcezza e con quella ferita in più che ha fatto emergere una nuova e più sfaccettata parte di sé.è un ragazzo diverso, ma, ora, sembra essere pronto a raccontarsi. Il 29 Gennaio uscirà il suo, Ladel Buio. Un nome intenso che già ci anticipa il suo scopo: mostrarci le tappe delle sue cicatrici. E così, in questi giorni,ha deciso di pubblicare alcuni pensieri sul significato di ogni canzone. Qualche ora fa ha parlato della traccia 8, “Senza fiato”: “Per chi ha incontrato in maniera forte il peso dell’imprevedibile, vivere la ...

In arrivo “La geografia del buio” di Michele Bravi

