Mi auguro una cosa Schiaffo alla Rai alla vigilia di Cartabianca | la Berlinguer pubblica questa foto | e ora? | Guarda

(Di domenica 10 gennaio 2021) Biancatorna condopo le festività natalizie. La conduttrice di Rai 3 ha lanciato un altro appello al direttore Franco Di Mare affinché Mauro Corona torni ospite fisso. “- ha scritto sui social la conduttrice - torna martedì 12 gennaio alle 21.20 su Rai 3. Miche presto possa tornare anche Mauro Corona”. Un messaggio, quello della, che potrebbe convincere il direttore di rete a fare marcia indietro. Corona è stato allontanato da Viale Mazzini dopo il litigio con la conduttrice, definita dallo scrittore "una gallina". Pernemmeno le scuse hanno fatto cambiare idea a Di Mare che prosegue dritto per la sua strada.

E_L_B_11 : RT @Shaula1981: Coi narcisi fioriti ed il loro meraviglioso profumo, vi auguro una felice domenica ?? - Curiosone12 : RT @Shaula1981: Coi narcisi fioriti ed il loro meraviglioso profumo, vi auguro una felice domenica ?? - luigi6977555 : @GRAZMORGANGRACE Grazie di ??a te carissima Grazia...ti auguro una magnifica, serena e gradevole Domenica pomeriggio… - FuoriDaiGiochi : RT @Farfy_SulPrato: Ti auguro una vita piena di opinioni personali. - Essse_ : RT @heartless_li: Ti auguro d'incontrare una persona come te. Tutto qui. -

Ultime Notizie dalla rete : auguro una

Il Romanista

E' tornato a parlare il ministro dello Sport, Roberto Spadafora, arrivati ormai a meno da una settimana dalla scadenza del Dpcm in corso. Se il pessimismo tra gli operatori sportivi serpeggia per una ...A Palermo l'udienza preliminare era per decidere se rinviare o prosciogliere il leader leghista, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio: "Ho agito con il governo" ...