Meteo Primavera | Vortice Polare | rischio Burrasche d’Inverno tardivo

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 10 gennaio 2021)di2021 burrascoso?Prima di addentrarci nell’argomento, è d’obbligo una premessa: quest’Inverno dovrebbe averci insegnato qualcosa. Sì, proprio così, dovrebbe averci insegnato che le proiezioniclimatiche stagionali sono un rebus. Soprattutto abbiamo, avrete capito che affidarsi ai soli modelli stagionali – benché siano migliorati tantissimo nell’ultimo decennio – non è possibile. Ricordiamoci che quei modelli avrebbero voluto consegnarci un Inverno insulso, anticiclonico e mite fin da subito. Dovete darci atto, però, che quando decidemmo di affrontare l’argomento – era ottobre – manifestammo i nostri dubbi. Dubbi derivanti da alcuni pattern climatici in divenire, che vuoi o non vuoi avrebbero potuto stravolgere le carte in tavola. La Nina, ad esempio, è uno di quei pattern che in molti trascurarono. Così come ...