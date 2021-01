METEO Italia. PIOGGIA e FREDDO ad inizio settimana, poi grandi novità (Di domenica 10 gennaio 2021) METEO SINO AL 16 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE La profonda circolazione depressionaria, approfonditasi sul Mediterraneo Occidentale, è responsabile del maltempo al Centro-Sud. Questa stessa depressione è responsabile del richiamo d’aria calda che ha portato un repentino innalzamento termico sulle regioni meridionali e la Sicilia, con punte anomale fino a 28 gradi. Il minimo depressionario, ancora alimentato dal contrasto dell’aria calda con masse d’aria più fredde richiamate dall’Europa Centro-Orientale, si è portato ora sull’Italia perdendo però un po’ di energia. Il flusso artico continua ad affluire sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali dell’Italia, dove il clima permane pienamente invernale. La traslazione verso est del vortice ciclonico riporterà poi l’aria moderatamente fredda verso tutto il Centro-Sud ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 10 gennaio 2021)SINO AL 16 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE La profonda circolazione depressionaria, approfonditasi sul Mediterraneo Occidentale, è responsabile del maltempo al Centro-Sud. Questa stessa depressione è responsabile del richiamo d’aria calda che ha portato un repentino innalzamento termico sulle regioni meridionali e la Sicilia, con punte anomale fino a 28 gradi. Il minimo depressionario, ancora alimentato dal contrasto dell’aria calda con masse d’aria più fredde richiamate dall’Europa Centro-Orientale, si è portato ora sull’perdendo però un po’ di energia. Il flusso artico continua ad affluire sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali dell’, dove il clima permane pienamente invernale. La traslazione verso est del vortice ciclonico riporterà poi l’aria moderatamente fredda verso tutto il Centro-Sud ...

