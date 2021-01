Meteo Italia nel lungo termine, Inverno gelido e nevoso. Ultimissime (Di domenica 10 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Stiamo vivendo un fine settimana, al di là delle condizioni Meteo climatiche decisamente mutate in molte delle nostre regioni, che potrebbe segnare un cambio di passo sostanziale dell’Inverno. Il motivo è semplice: stiamo registrando una ricollocazione barica importante, ovvero le aree di Alta e Bassa Pressione si andranno a disporre in modo diverso da quanto osservato sinora. L’Alta Pressione delle Azzorre si porterà a ridosso dell’Europa occidentale e i vari tentativi di proiezione meridiana – quindi verso nord/nordest – dovrebbero determinare lo scivolamento di un enorme blocco d’aria gelida – direttamente riconducibile a un ramo del Vortice Polare – sull’Europa orientale. Nel frattempo il gigantesco Anticiclone russo siberiano inizierà ad estendersi verso ovest, puntando la Russia ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 10 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Stiamo vivendo un fine settimana, al di là delle condizioniclimatiche decisamente mutate in molte delle nostre regioni, che potrebbe segnare un cambio di passo sostanziale dell’. Il motivo è semplice: stiamo registrando una ricollocazione barica importante, ovvero le aree di Alta e Bassa Pressione si andranno a disporre in modo diverso da quanto osservato sinora. L’Alta Pressione delle Azzorre si porterà a ridosso dell’Europa occidentale e i vari tentativi di proiezione meridiana – quindi verso nord/nordest – dovrebbero determinare lo scivolamento di un enorme blocco d’aria gelida – direttamente riconducibile a un ramo del Vortice Polare – sull’Europa orientale. Nel frattempo il gigantesco Anticiclone russo siberiano inizierà ad estendersi verso ovest, puntando la Russia ...

