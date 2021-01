Meteo Italia 10 gennaio, neve e piogge al Centro-Sud: allerta in 10 regioni (Di domenica 10 gennaio 2021) Transito sulla Penisola di una perturbazione che determinerà piogge sulle regioni del Centro e del Sud e nevicate a bassa quota sul Nord Est, allerta Meteo di livello giallo in dieci regioni: queste le principali previsioni Meteo per l’Italia oggi domenica 10 gennaio 2021. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati del bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 9 gennaio, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 10 gennaio, è attiva un’allerta Meteo di livello giallo per moderato rischio idrogeologico su Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata ... Leggi su ck12 (Di domenica 10 gennaio 2021) Transito sulla Penisola di una perturbazione che determineràsulledele del Sud e nevicate a bassa quota sul Nord Est,di livello giallo in dieci: queste le principali previsioniper l’oggi domenica 102021. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati del bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 9, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 10, è attiva un’di livello giallo per moderato rischio idrogeologico su Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata ...

METEO sino metà mese: caldo e maltempo su Italia poi freddo e neve diffusa
METEO 7 Giorni. Maltempo con Italia divisa in due, poi freddo e neve diffusa

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Italia Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, Lunedì SUBITO NEVE in PIANURA, poi FREDDO ANTICICLONE con ESTESE GELATE. La TENDENZA iLMeteo.it Valentina Diouf ricorda l’amico Solange: «Uno zio speciale che è stato esempio di libertà»

La pallavolista, che gioca in Corea del Sud, racconta la lunga amicizia con il sensitivo scomparso all’improvviso: «Le imitazioni, le voci, le poesie: un uomo profondo e spesso incompreso» ...

La Green Warriors ospita il Club Italia: servono i tre punti per la Pool Promozione

Andrea Lçolli Si apre con la sfida casalinga alle giovani del Club Italia il 2021 per la Green Warriors Sassuolo. Con il rinvio alla Primavera del Trofeo Mimmo Fusco e dopo la sconfitta del 30 dicembr ...

