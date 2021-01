Meteo, gelida domenica nelle Marche. Pioggia, freddo e neve: ecco dove e quando (Di domenica 10 gennaio 2021) ANCONA - Una domenica dal clima decisamente invernale nelle Marche. Piove sulla costa, nevica in alcune aree dell'entroterra e il freddo è un costante ovunque. Le previsioni di 3bMeteo.com non ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 10 gennaio 2021) ANCONA - Unadal clima decisamente invernale. Piove sulla costa, nevica in alcune aree dell'entroterra e ilè un costante ovunque. Le previsioni di 3b.com non ...

infoitinterno : Meteo, gelida domenica nelle Marche. Pioggia, freddo e neve: ecco dove e quando - infoitinterno : Previsioni meteo: sempre più concreta l’irruzione di aria gelida artico-continentale di metà mese - cupido1971 : RT @mbmarino: Temperatura bassina ma non gelida come previsto dal meteo. In attesa della pioggia che verrà, mi godo questa alba sul Tevere… - larenait : Le previsioni meteo di Alessandro Azzoni - mbmarino : Temperatura bassina ma non gelida come previsto dal meteo. In attesa della pioggia che verrà, mi godo questa alba s… -