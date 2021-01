Meteo | Freezer verso l’Europa Italia a rischio gelo

(Di domenica 10 gennaio 2021) Grande.Obbiettivo focalizzato sulla seconda metà di gennaio. Manca circa una settimana e il quadroclimatico europeo potrebbe subire scossoni notevolissimi. Gli aggiornamenti distribuiti dai centriinternazionali, indicano che avremo una forte irruzione d’aria fredda, e l’, ne sarebbe interessata, sopratutto nel settore orientale. Ma la rotta dell’eventosarà meglio definito nei prossimi giorni. Attualmente stiamo registrando ripetute ondate di freddo sulcentro occidentale, Mediterraneo compreso. Le anomalie termiche, ovviamente negative, sono preponderanti e continueranno ad esserlo almeno sino all’inizio della prossima settimana. Di contro, per un lungo periodo, i termometri hanno fatto ...

zazoomblog : Meteo gelido: Europa orientale verso il freezer. Italia a rischio gelo - #Meteo #gelido: #Europa #orientale… - infoitinterno : L’Europa orientale aprirà il freezer. Meteo gelido - infoitinterno : L’Europa orientale aprirà il freezer. Meteo gelido - CorriereQ : L’Europa orientale aprirà il freezer. Meteo gelido - MoliPietro : Meteo – L’Europa apre il suo freezer -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Freezer

Meteo Giornale

Obbiettivo focalizzato sulla seconda metà di gennaio. Manca circa una settimana e il quadro meteo climatico europeo potrebbe subire scossoni notevolissimi. Gli aggiornamenti distribuiti dai centri met ...Come in ogni inverno, anche in questa stagione, da poco iniziata, tra i tanti che guardano le previsioni sperando che le condizioni meteorologiche siano sempre clementi, ci sono anche tanti incalliti ...