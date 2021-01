Messa in Tv oggi domenica 10 gennaio 2021: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 10 gennaio 2021) Dove guardare la Messa in Tv oggi? Per tutti i fedeli che desiderano seguire la Messa in televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per domenica 10 gennaio 2021. Alle ore 10.55 su Rai 1 sarà possibile seguire la Santa Messa dalla Chiesa San Giuseppe al Trionfale in Roma. Sempre su Rai 1, alle 12, sarà possibile seguire l’Angelus del Santo Padre da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la Messa online tramite Video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live streaming. Un’altra funzione religiosa viene svolta alle ore 10 e trasMessa in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 gennaio 2021) Dove guardare lain Tv? Per tutti i fedeli che desiderano seguire lain televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per10. Alle ore 10.55 su Rai 1 sarà possibile seguire la Santadalla Chiesa San Giuseppe al Trionfale in Roma. Sempre su Rai 1, alle 12, sarà possibile seguire l’Angelus del Santo Padre da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire laonline tramiteplayer ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santain live. Un’altra funzione religiosa viene svolta alle ore 10 e trasin ...

Tra rabbia e disperazione, un annuncio provocatorio: da oggi il suo ristorante di cucina tipica revisionata ... perché sto perdendo una attività ed è come se mi stessero togliendo un figlio". Metti mi ...

Su Canale 5 "Chiamatemi Francesco", il film biografico di Daniele Luchetti ispirato al libro “Francesco il Papa della gente”.

