Mes, scuola, fisco fino alla svolta garantista: i 30 punti di Renzi al governo Conte (Di domenica 10 gennaio 2021) Nei 30 punti che Matteo Renzi ha presentato a Goffredo Bettini il 6 gennaio scorso c’è tutto: dal lavoro alla scuola, dal fisco alla politica industriale, dall’inchiesta Covid-19 fino ai servizi segreti. Il pressing sul lato economico è sicuramente quello più forte, come dimostra lo scontro in atto in questi giorni. Al punto numero uno compare il “lavoro, reddito di cittadinanza, navigator, futuro di Anpal, gestione di Inps, decontribuzione e modifiche JobsAct: qual è la strategia?”, si chiede Renzi che gira la domanda al governo. “Quella dell’intervista di Catalfo al Corriere? Quale strategia quando saranno sbloccati i licenziamenti?”. Ma anche la gestione di scuola, università e ricerca non sta piacendo affatto a Iv ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 gennaio 2021) Nei 30che Matteoha presentato a Goffredo Bettini il 6 gennaio scorso c’è tutto: dal lavoro, dalpolitica industriale, dall’inchiesta Covid-19ai servizi segreti. Il pressing sul lato economico è sicuramente quello più forte, come dimostra lo scontro in atto in questi giorni. Al punto numero uno compare il “lavoro, reddito di cittadinanza, navigator, futuro di Anpal, gestione di Inps, decontribuzione e modifiche JobsAct: qual è la strategia?”, si chiedeche gira la domanda al. “Quella dell’intervista di Catalfo al Corriere? Quale strategia quando saranno sbloccati i licenziamenti?”. Ma anche la gestione di, università e ricerca non sta piacendo affatto a Iv ...

