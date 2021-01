Meno tamponi? Effetto opposto su intensive e tasso di positività: bollettino, attenzione alle cifre di oggi (Di domenica 10 gennaio 2021) Scendono nuovi contagi e decessi da coronavirus nel bollettino del 10 gennaio. I nuovi casi sono 18.627, ieri erano +19.978, mentre oggi le vittime sono 361, (ieri +483), per un totale di 78.755 vittime dall'inizio dell'emergenza in Italia. Il numero di persone guarite o dimesse in 24 ore raggiungono quota 11.174, nella giornata precedente 17.040. Aumentano invece i ricoveri che toccano i 23.427 in un giorno, 167 in più di ieri. Nel dettaglio sono 2.615 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 22 in più di ieri. A crescere anche il tasso di positività che, rispetto a ieri (11,6%), è del 13,32%. Mentre i tamponi totali di oggi sono stati 139.758, ovvero 32.361 in Meno di ieri. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Scendono nuovi contagi e decessi da coronavirus neldel 10 gennaio. I nuovi casi sono 18.627, ieri erano +19.978, mentrele vittime sono 361, (ieri +483), per un totale di 78.755 vittime dall'inizio dell'emergenza in Italia. Il numero di persone guarite o dimesse in 24 ore raggiungono quota 11.174, nella giornata precedente 17.040. Aumentano invece i ricoveri che toccano i 23.427 in un giorno, 167 in più di ieri. Nel dettaglio sono 2.615 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 22 in più di ieri. A crescere anche ildiche, rispetto a ieri (11,6%), è del 13,32%. Mentre itotali disono stati 139.758, ovvero 32.361 indi ieri.

Libero_official : Meno tamponi? Effetto opposto su intensive e tasso di positività: #bollettino, le cifre del #coronavirus di oggi… - fainformazione : Covid al 9 gennaio 2021 In leggera diminuzione il numero di nuovi casi Covid che nelle ultime 24 ore sono stati 18… - fainfocronaca : Covid al 9 gennaio 2021 In leggera diminuzione il numero di nuovi casi Covid che nelle ultime 24 ore sono stati 18… - giuliog : RT @TgrRai: #COVID19italia, oggi 361 morti (78.755 da inizio #pandemia), 18.627 nuovi casi (1.351 in meno di ieri), 139.758 tamponi (-32.36… - CosenzaChannel : Nella giornata di oggi sono stati effettuati meno tamponi rispetto a ieri. Calano i nuovi contagi, ma aumenta la po… -

Ultime Notizie dalla rete : Meno tamponi Coronavirus, tamponi in calo: in una settimana 120mila in meno Il Sole 24 ORE Coronavirus in Italia: torna a salire il tasso di positività, registrati 18.627 contagi

Sono 18.627 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 19.978 di ieri. Con 32mila tamponi in meno, 139.758 contro i 172.119, il tasso di positività risale dopo due giorni in calo e ...

Coronavirus: a Parma 73 nuovi casi, ma nessun decesso

In Emilia-Romagna i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 237 ( 3 in meno), 2.705 quelli negli altri reparti Covid (+ 26) ...

Sono 18.627 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 19.978 di ieri. Con 32mila tamponi in meno, 139.758 contro i 172.119, il tasso di positività risale dopo due giorni in calo e ...In Emilia-Romagna i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 237 ( 3 in meno), 2.705 quelli negli altri reparti Covid (+ 26) ...