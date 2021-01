Meghan Markle ha abbandonato il progetto di diventare cittadina britannica

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 10 gennaio 2021) . Secondo il Daily Telegraph, la duchessa del Sussex ha rinunciato al piano didel Regno Unito, un anno dopo essersi allontanata dalla vita reale. Nonostante abbia iniziato il processo quando ha sposato il principe Harry, la duchessa non ha trovato motivo per perseguirlo dopo aver deciso di stabilirsi in California. Un anno fa la coppia ha annunciato di non voler più lavorare come membri della famiglia reale. È passato un anno da quando Harry ehanno annunciato che stavano facendo un passo indietro. Rammarico e tristezza sono stati espressi da entrambe le parti, ma nel giro di tre mesi è stato raggiunto un accordo con Buckingham Palace e la coppia ha lasciato il Regno Unito per intraprendere la loro nuova vita negli States.