Marvel, Kevin Feige: “La pandemia non ha influito sui piani per la Fase Quattro” (Di domenica 10 gennaio 2021) Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha commentato l'effetto della pandemia sulla Fase Quattro in occasione del debutto di WandaVision. Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha commentato l'effetto della pandemia sulla Fase Quattro in occasione del debutto di WandaVision, che sarà disponibile su Disney+ a partire dal 15 gennaio. Intervistato dal New York Times, il produttore e principale supervisore creativo del Marvel Cinematic Universe ha commentato così l'effetto dell'emergenza sanitaria sulle strategie dello studio: "Se un impedimento simile fosse avvenuto nel 2018 o nel 2019, prima che uscisse Endgame, sarebbe stato un problema più grande." Ha poi ... Leggi su movieplayer (Di domenica 10 gennaio 2021), presidente deiStudios, ha commentato l'effetto dellasullain occasione del debutto di WandaVision., presidente deiStudios, ha commentato l'effetto dellasullain occasione del debutto di WandaVision, che sarà disponibile su Disney+ a partire dal 15 gennaio. Intervistato dal New York Times, il produttore e principale supervisore creativo delCinematic Universe ha commentato così l'effetto dell'emergenza sanitaria sulle strategie dello studio: "Se un impedimento simile fosse avvenuto nel 2018 o nel 2019, prima che uscisse Endgame, sarebbe stato un problema più grande." Ha poi ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Marvel, Kevin Feige: “La pandemia non ha influito sui piani per la Fase Quattro” - snowpointexe : oggi sono particolarmente arrabbiata con i marvel studios perché quello che ci hanno dato all'Investor Day non era… - wireditalia : Ovvero Michael Waldron, che in passato si era fatto notare con la serie animata Rick and Morty. A supervisionare il… - il_miriz : Raga sto per creare il video Marvel della vita KEVIN FEIGE PREPARATI - Il_Nerdastro : Stando a Deadline, la #Marvel sta già lavorando ad una Stagione 2 di #Loki, sempre con lo scrittore #MichaelWaldron… -