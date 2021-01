Martina Franca | incidente | morta diciannovenne Accaduto in serata

(Di domenica 10 gennaio 2021)le in. Deceduta una ragazza di 19 anni, Carmela Pergola. Per cause da dettagliare la vettura che conduceva è finita contro un muro ad un incrocio, all’estrema periferia del paese. La ragazza èsul colpo. Rilievi ad opera dei carabinieri (foto). L'articolo in proviene da Noi Notizie..

Complessivamente in provincia di Taranto sono state somministrate 5.757 dosi Prosegue la Fase 1 della campagna di vaccinazione anti-Covid avviata in ASL Taranto. Ieri sono state somministrate in total ...Incidente mortale in serata a Martina Franca. Deceduta una ragazza di 19 anni, stando alle prime informazioni. Per cause da dettagliare la vettura è finita contro un muro ad un incrocio, all’estrema p ...