Maria De Filippi blocca la signora Maria nello studio di C’è posta per te: «Dove vai?» (Video) (Di domenica 10 gennaio 2021) Maria De Filippi blocca la signora Maria nello studio di C’è posta per te. La conduttrice, nella prima puntata di ieri sera, sabato 9 gennaio 2021, è tornata ad occuparsi di storie dai contenuti molto differenti gli uni dagli altri. Dopo una famiglia senza lavoro, con ospiti in Video Sabrina Ferilli e la madre Ida, dopo il commovente momento di una figlia che ha rivisto il padre dopo quasi 10 anni, la presentatrice numero uno di Mediaset ha raccontato anche la storia di Luigi Pignataro e Maria Lamanna, 50 anni fa fidanzati prima che lui la lasciasse. Sono passati 50 anni e Luigi vorrebbe ritrovare il suo primo amore! Siete tutti sintonizzati su Canale 5? ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 10 gennaio 2021)Deladi C’èper te. La conduttrice, nella prima puntata di ieri sera, sabato 9 gennaio 2021, è tornata ad occuparsi di storie dai contenuti molto differenti gli uni dagli altri. Dopo una famiglia senza lavoro, con ospiti inSabrina Ferilli e la madre Ida, dopo il commovente momento di una figlia che ha rivisto il padre dopo quasi 10 anni, la presentatrice numero uno di Mediaset ha raccontato anche la storia di Luigi Pignataro eLamanna, 50 anni fa fidanzati prima che lui la lasciasse. Sono passati 50 anni e Luigi vorrebbe ritrovare il suo primo amore! Siete tutti sintonizzati su Canale 5? ...

