**Mafia: Conte, ’30 anni fa la sfida di Libero Grassi, ricorrenza da rimarcare’** (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Quella di oggi, per l’intera comunità nazionale, è una ricorrenza da rimarcare. Il 10 gennaio 1991 l’imprenditore Libero Grassi, con una lettera rilanciata dal ‘Giornale di Sicilia’, sfidò apertamente la mafia, denunciando le richieste estorsive e il ricatto criminale”. Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Quella di oggi, per l’intera comunità nazionale, è unada rimarcare. Il 10 gennaio 1991 l’imprenditore, con una lettera rilanciata dal ‘Giornale di Sicilia’, sfidò apertamente la mafia, denunciando le richieste estorsive e il ricatto criminale”. Lo scrive il premier Giuseppesu Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

gerturco : RT @Nadia75912338: @DavelloStefano Non servono a niente queste proroghe di emergenza, e si sono visti i risultati servono a loro per non pe… - Fabio64356227 : Dedicata a Salvini e Renzi il primo che scelleratemente con meloni doveva uscire senza mascherine il secondo comand… - Nadia75912338 : @DavelloStefano Non servono a niente queste proroghe di emergenza, e si sono visti i risultati servono a loro per n… - Vivacangaceiro1 : @FrankesteinJun1 @ros_raff @matteorenzi Qui si parla di legge, Conte ha tutto il diritto di non delegare e fa benis… - liviog54 : @Moonlightshad1 @GASirianni Questo cazzo di ponte ogni tanto lo nominano in troppi, anche da Conte e da alcuni pidd… -

Ultime Notizie dalla rete : **Mafia Conte **Mafia: Conte, '30 anni fa la sfida di Libero Grassi, ricorrenza da rimarcare'** Fortune Italia Le mail del premier e l'alleanza Lega-M5s nel processo a Salvini

C' è persino il contratto di governo giallorosso tra i documenti che la difesa del leader della Lega, Matteo Salvini, ha depositato ieri - e il gip ha accolto - all'udienza preliminare del processo su ...

Open Arms: legale Salvini, 'il governo era compatto, Conte ratificò operato Viminale'

'La nostra linea in questo caso è una linea che va un po' alla radice del problema perché la nave non era italiana e non erano eventi Sar - dice - Poi il governo è stato compatto, si seguiva la linea ...

C' è persino il contratto di governo giallorosso tra i documenti che la difesa del leader della Lega, Matteo Salvini, ha depositato ieri - e il gip ha accolto - all'udienza preliminare del processo su ...'La nostra linea in questo caso è una linea che va un po' alla radice del problema perché la nave non era italiana e non erano eventi Sar - dice - Poi il governo è stato compatto, si seguiva la linea ...