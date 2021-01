Macchie da gel igienizzante? Come risolvere su borse | scarpe e vestiti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 10 gennaio 2021) Da quando è iniziata la pandemia, il gelè immancabile nellequando si esce ma non solo. Spesso però non si chiude bene o il tappo si apre nel trambusto delle, per questo motivo può fuoriuscire il gel e danneggiare superfici macchiando qua e là. Chi in questi mesi non ha macchiato, interni auto e così via? Non tutti i disinfettanti macchiano per fortuna ma con quelli che lo fanno è necessario trovare una soluzione. La prima cosa da fare è cercare di eliminare il gel con un panno se non si è ancora assorbito sulla superfice. E’ bene ricordare semprefare in questi casi perchè di certo, il gelci farà compagnia ancora per mesi. Ma soprattutto sarà buona norma, anche quando il covid 19 sarà ...