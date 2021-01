Ma Renzi e Conte ci stanno prendendo in giro? Il retroscena sulla lettera del 6 gennaio. Cosa c'è davvero dietro la "crisi": lo scambio (Di domenica 10 gennaio 2021) Fa sul serio, Matteo Renzi. E così il Pd ha convinto (obbligato?) il premier Giuseppe Conte ad accogliere praticamente tutte le richieste di Italia Viva, dal Recovery Plan al rimpasto. Una "apertura dialogante" decisa da Dario Franceschini, il "padrone" dei dem al governo, ideale risposta al ramoscello d'ulivo che Renzi aveva fatto recapitare a Palazzo Chigi tramite Goffredo Bettini, il grande mediatore che da tempo lavora nell'ombra per salvare il premier e la maggioranza, anche sotto forma di un pasticciato "Conte ter". Secondo il Corriere della Sera, il 6 gennaio scorso Renzi aveva indirizzato all'esponente Pd una lettera, "Nota per Onorevole Bettini - 6 gennaio 2021", per illustrare anche a Conte "i punti aperti già ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Fa sul serio, Matteo. E così il Pd ha convinto (obbligato?) il premier Giuseppead accogliere praticamente tutte le richieste di Italia Viva, dal Recovery Plan al rimpasto. Una "apertura dialogante" decisa da Dario Franceschini, il "padrone" dei dem al governo, ideale risposta al ramoscello d'ulivo cheaveva fatto recapitare a Palazzo Chigi tramite Goffredo Bettini, il grande mediatore che da tempo lavora nell'ombra per salvare il premier e la maggioranza, anche sotto forma di un pasticciato "ter". Secondo il Corriere della Sera, il 6scorsoaveva indirizzato all'esponente Pd una, "Nota per Onorevole Bettini - 62021", per illustrare anche a"i punti aperti già ...

VittorioSgarbi : #covid Più che la variante inglese, mi preoccupa la variante di Rignano sull’Arno. Spero che Renzi metta una parola… - borghi_claudio : Mamma mia che schifezza... Tutto sto casino per mettere BETTINI sottosegretario facendo fuori l'unico passabile del… - ilriformista : Pd, Leu e M5s hanno deciso di blindare Giuseppe Conte. E di spingere Italia Viva nell’angolo. La mossa finale adess… - Lucia39134555 : RT @alfredodattorre: Si può contestare molto a Renzi, ma non di non avere un obiettivo chiaro: abbattere Conte, oggi definito 'l'amico di T… - InterGerard : RT @GentileCiccio69: @fattoquotidiano Conte se lo sta cucinando a fuoco lento, e a Renzi non piace che il premier non risponde con toni agg… -