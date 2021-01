"Ma dove va?". La De Filippi nel panico, la signora Maria "smonta" lo studio di C'è posta per te (Di domenica 10 gennaio 2021) "Ma dove va?". Imprevisto per Maria De Filippi a C'è posta per te. In studio c'è il signor Luigi, distinto signore interessato a rintracciare la sua fiamma di gioventù. Si chiamava Maria La Manna, e gli autori dello storico show del sabato sera di Canale 5 ne hanno trovate sei. Tra di loro, però, c'è la signora giusta. Maria, però, ha qualche problema di udito e quando la De Filippi le spiega perché è lì fa ridere tutti per la sua sincerità: "Non ho capito niente". Il meglio (o il peggio) arriva però quando la De Filippi, dopo averle parlato di Luigi, si sposta dall'altra parte della busta e Maria, poco avvezza alle dinamiche del programma, si alza e fa per superare il separé in mezzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) "Mava?". Imprevisto perDea C'èper te. Inc'è il signor Luigi, distinto signore interessato a rintracciare la sua fiamma di gioventù. Si chiamavaLa Manna, e gli autori dello storico show del sabato sera di Canale 5 ne hanno trovate sei. Tra di loro, però, c'è lagiusta., però, ha qualche problema di udito e quando la Dele spiega perché è lì fa ridere tutti per la sua sincerità: "Non ho capito niente". Il meglio (o il peggio) arriva però quando la De, dopo averle parlato di Luigi, si sdall'altra parte della busta e, poco avvezza alle dinamiche del programma, si alza e fa per superare il separé in mezzo ...

