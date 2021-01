Lutto per Papa Francesco: morto il suo medico personale (Di domenica 10 gennaio 2021) Grave Lutto per Papa Francesco, che ieri ha dovuto dire addio al suo medico personale, Fabrizio Soccorsi. Secondo quanto riferito, era stato Bergoglio stesso a sceglierlo, pochi anni dopo l’inizio del suo Pontificato. Il medico sarebbe morto per complicazioni dovute al Covid-19. Per Papa Francesco si tratta del secondo Lutto in pochi mesi. morto Fabrizio Soccorsi, medico del Papa A riportare la notizia è stato l’Osservatore Romano, quotidiano della Santa Sede. Nella giornata di ieri si è spento Fabrizio Soccorsi, medico del Papa di 78 anni. Viene riferito che l’uomo fosse ricoverato al Policlinico Gemelli per una patologia ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 10 gennaio 2021) Graveper, che ieri ha dovuto dire addio al suo, Fabrizio Soccorsi. Secondo quanto riferito, era stato Bergoglio stesso a sceglierlo, pochi anni dopo l’inizio del suo Pontificato. Ilsarebbeper complicazioni dovute al Covid-19. Persi tratta del secondoin pochi mesi.Fabrizio Soccorsi,delA riportare la notizia è stato l’Osservatore Romano, quotidiano della Santa Sede. Nella giornata di ieri si è spento Fabrizio Soccorsi,deldi 78 anni. Viene riferito che l’uomo fosse ricoverato al Policlinico Gemelli per una patologia ...

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Lutto per Roberto Minniti, esponente di "Noi della Lombardia" LegnanoNews Lutto in Campania: domani l’ultimo saluto a Marco, deceduto a soli 30 anni

CAPUA – Lutto in provincia di Caserta ... la salma è stata infatti liberata e potrà rientrare da Napoli dove era stato ricoverato a Capua per l’ultimo viaggio. Marco, giovane brillante e benvoluto da ...

Minori, lutto per la scomparsa della signora Anna Porpora

Lutto a Minori per la scomparsa della signora Anna Porpora. La moglie dell'indimenticato barbiere Pasquale Amato si è spenta ieri presso la residenza sanitaria assistenziale "Villa delle Rose" di Cava ...

