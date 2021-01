L’ultima lezione di Papa Francesco | «Il vaccino? Scelta etica Io lo farò»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 10 gennaio 2021) «Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un’opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri». L’ultima «lezione» di Papa Francesco sta tutta in queste parole: un invito a vaccinarsi, per sé e per gli altri. Il Pontefice, fa sapere, si sottoporrà al vaccino contro il Covid-19 presto, appena sarà il suo turno: «La settimana prossima», spiega in un’intervista rilasciata a Mediaset che andrà in onda domenica sera al Tg5 alle 20.40, «inizieremo a farlo qui in Vaticano ed io mi sono prenotato, si deve fare».