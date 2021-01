Luigi Ferraris, dopo le critiche ecco il nuovo manto erboso (Di domenica 10 gennaio 2021) Prima le critiche di Claudio Ranieri, ed infine quelle di Sinisa Mihajlovic ieri nel post di Genoa-Bologna. Lo stadio di Genova, il Luigi Ferraris, ha iniziato i lavori per la rizzollatura del campo. I lavori, che prevedono la sostituzione di circa il 70% del manto erboso, dovrebbero terminare nella giornata di giovedì. Foto: sito comune Genova L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) Prima ledi Claudio Ranieri, ed infine quelle di Sinisa Mihajlovic ieri nel post di Genoa-Bologna. Lo stadio di Genova, il, ha iniziato i lavori per la rizzollatura del campo. I lavori, che prevedono la sostituzione di circa il 70% del, dovrebbero terminare nella giornata di giovedì. Foto: sito comune Genova L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

