"Loving - Una storia fotografica": un abbraccio lungo un secolo (Di domenica 10 gennaio 2021) È iniziato tutto più di venti anni fa, con una foto in bianco e nero trovata per caso in un negozio di antiquariato a Dallas che ritraeva due ragazzi abbracciati che siguardavano con un’aria tipica di chi è innamorato. Indossavano abiti comuni e in loro c’era quella manifesta espressione dell’amore che li univa rivelandone tutta la determinazione a farlo e, soprattutto, a viverlo. Chi erano e, soprattutto, come era finita quell’immagine così “inusuale” per l’epoca (risale al 1920) insieme a tante altre che, al confronto, erano decisamente anonime? “Non appena la vedemmo, ci sembrò che quella foto ci guardasse a sua volta e in quel momento particolare rispecchiava la nostra condizione”, spiegano Hugh Nini e Neal Treadwell. “Eravamo affascinati dal fatto che quella testimonianza fosse sopravvissuta fino al XXI secolo. Scattare una foto simile in un periodo in cui il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 gennaio 2021) È iniziato tutto più di venti anni fa, con una foto in bianco e nero trovata per caso in un negozio di antiquariato a Dallas che ritraeva due ragazzi abbracciati che siguardavano con un’aria tipica di chi è innamorato. Indossavano abiti comuni e in loro c’era quella manifesta espressione dell’amore che li univa rivelandone tutta la determinazione a farlo e, soprattutto, a viverlo. Chi erano e, soprattutto, come era finita quell’immagine così “inusuale” per l’epoca (risale al 1920) insieme a tante altre che, al confronto, erano decisamente anonime? “Non appena la vedemmo, ci sembrò che quella foto ci guardasse a sua volta e in quel momento particolare rispecchiava la nostra condizione”, spiegano Hugh Nini e Neal Treadwell. “Eravamo affascinati dal fatto che quella testimonianza fosse sopravvissuta fino al XXI. Scattare una foto simile in un periodo in cui il ...

mbbelluco : RT @HuffPostItalia: 'Loving - Una storia fotografica': un abbraccio lungo un secolo - HuffPostItalia : 'Loving - Una storia fotografica': un abbraccio lungo un secolo - Clariss89045393 : RT @_cystan: 'Nessuno è entrato invano nella tua vita, o è una prova oppure è un dono... Grazie Can!' 'Grazie di cuore per il tempo che m… - Beli_MaBri : RT @_cystan: 'Nessuno è entrato invano nella tua vita, o è una prova oppure è un dono... Grazie Can!' 'Grazie di cuore per il tempo che m… - cccrrriii83 : RT @_cystan: 'Nessuno è entrato invano nella tua vita, o è una prova oppure è un dono... Grazie Can!' 'Grazie di cuore per il tempo che m… -

Ultime Notizie dalla rete : Loving Una "Loving - Una storia fotografica": un abbraccio lungo un secolo L'HuffPost "Loving - Una storia fotografica": un abbraccio lungo un secolo

Nel prezioso volume di Hugh Nini e Neal Treadwell troverete trecento delle quasi tremila foto di uomini innamorati di altri uomini realizzate dal 1850 al 1950 e raccolte dai due collezionisti texani i ...

David Bowie Tribute Day: Mario Biondi in "Loving the alien" per Rockol

Mario Biondi partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "Loving the alien". David Bowie, il q ...

Nel prezioso volume di Hugh Nini e Neal Treadwell troverete trecento delle quasi tremila foto di uomini innamorati di altri uomini realizzate dal 1850 al 1950 e raccolte dai due collezionisti texani i ...Mario Biondi partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "Loving the alien". David Bowie, il q ...